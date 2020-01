311 lavoratori sfruttati da una cooperativa del Nord Est. Evasione per oltre 5 milioni di euri. Misure cautelari nei confronti di due soggetti.

Caporalato ed evasione milionaria: interdetti dalla professione due dirigenti di una cooperativa.

Nel gennaio 2019 le Fiamme gialle avevano portato a termine la prima fase delle indagine. Erano stati scoperti 311 lavoratori irregolari sfruttati dalla cooperativa tra 2014 e 2016 (che li appaltava su richiesta a ditte terze tagliando sensibilmente i loro compensi), fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,1 milioni, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni, contributi e ritenute non versate per 625mila euro, ed erano state indagate otto persone. Gli inquirenti avevano all’epoca sequestrato beni per oltre 4 milioni.

A un anno di distanza il Gip del tribunale di Pordenone ha emesso una misura cautelare nei confronti di due soggetti, rispettivamente amministratore di legno e amministratore di fatto della cooperativa”.