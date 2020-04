Il sindaco di Gorizia, da buon goriziano, è al fianco delle aziende, giorno e notte, sta lì con loro, su e giù per le vie e le piazze del capoluogo. Non aspetta che siano i titolari delle aziende a chiedergli le misure da adottare per uscire dalla crisi, è lui stesso che propone e pedala. Non scrive a Fedriga a Conte, come fa il sio collega di Udine, Ziberna porta a casa i risultati come quello che si appresta ad ottenere per la sua città. Bar e ristoranti con tavolini all’aperto. Ecco il video.