PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Il monito di Savino & Camber sull’accordo con i cinesi: “Si tratta di un bidone…”. Il giallo della dichiarazione di D’Agostino sull’insussistenza di cause d’inconferibilità resa all’ex minisro Del Rio. Esclusivo

Questo, un flash sul servizio di Telequattro dedicato all’accordo di programma fra il porto di Trieste e Pechino e le osservazioni di Camber. Chi sta remando contro D’Agostino? il presidente decaduto dalla carica all’autorità portuale?

In primis i vertici del Territorio Libero di Trieste che si sono sempre dimostrati contrai alla sdemanializzazione del porto e agli accordi con la Cina, una parte degli uffici della Dogana triestina, ma soprattutto Forza Italia attraverso gli esponenti Sandra Savino e Giulio Camber. Quest’ultimo aveva fatto affiggere anche dei manifesti contro il gigante cinese. Camber non ha mai digerito il possibile arrivo di capitali stranieri nel porto di Trieste. In realtà anche Renzo Tondo è sempre rimasto molto scettico sull’operazione via della seta: «Mantenere la guardia alta. Mesi fa ho esternato preoccupazione per la cessione a un fondo giapponese del gruppo Magneti Marelli, che in Carnia controlla Automotive lighting, che dà lavoro a un migliaio di persone».

Roberto Giurastante del Tlt precisa: “Trieste ed il suo Porto Franco Internazionale (non italiano) non hanno niente a che vedere con questa politica parassitica italiana che ha distrutto il nostro Porto e che ha pure cercato di svenderlo alla Cina. Mentre l’autorità portuale diretta da Zeno D’Agostino autorizzava contro legge la conversione del Porto Franco Nord in area urbana e in accordo con il Comune di Trieste e con l’attuale sindaco Dipiazza. E con la copertura di quasi tutti i media locali: giusto per non dimenticare”.

In calce il frontespizio della dichiarazione di insussintenza di cause d’inconferibilità resa all’ex ministro Del Rio ai fini del conferimento di presidente del porto. Giovedì scorso l’ANAC lo dichiarò decaduto.