UdineManicomio Exxx…Polzive!!! L’esibizione del consigliere leghista Pavan in Castello, finisce stritolata da Crozza: “L’uomo che ha sparato la più grande puttanata in un consiglio comunale”. Esclusivo

Folklore Friuli e ribalta nazionale. Il caso della pagliacciata esibita in Castello dal consigliere comunale della Lega Pavan, finisce sotto i riflettori del comico Crozza. Che gli chiede: “Qual’è la tesi che sottende al testo? che i ricchi non dovrebbero pagare l’Imu?” Crozza impallidisce e commenta la storia del consigliere Pavan. “…fino a ieri era un anonimo consigliere comunale di Udine, ma da oggi…, dopo questo luminoso discorso, entrerà nei libri di storia come l’uomo che ha sparato la più grande puttanata in un consiglio comunale”. Sagrone Udine, il concime dei villani.