CoronaMauro Exxx…Polzive!!! Lo scultore friulano pubblica il messaggio del direttore-cicisbeo di Rai3 Franky Di Mare: FiguraDiMerda planetaria sul caso Berlinguer del piazzista napoletano. Esclusivo.

Continua la polemica sul caso Bianca Berlinguer/Mauro Corona.

Ecco di seguito il messaggio di Franco Di Mare che Mauro Corona ha pubblicato ieri su facebook. Corona premette: “Non tollero le sue balle”. Scrive il direttore napoletano:

«Amico mio carissimo. Ti capisco. E non ti ho rotto i coglioni scrivendoti prima perché immagino come ti senti dopo quella improvvida sfuriata. A tutti dico che siamo amici. Ma la situazione ahimè è sfuggita al nostro controllo: il tuo certo; ma anche il mio. Ci sono prese di posizione della commissione pari opportunità della Rai, non c’è partito politico che non abbia chiesto misure, non c’è consigliere Rai che non si sia espresso. Io temo che lo stop debba andare oltre il semplice giro di giostra, così come auspicato da Bianca. Un po’ di pazienza. Facciamo decantare. Ti abbraccio».

Lo scrittore friulano, che non è uno sprovveduto, non si lascia infinocchiare dal napoletano, capisce che l’azienda Rai, col suo allontanamento, non c’entra nulla, ma si tratta di una questione personale anche se il direttore di Rai3 non vuole ammetterlo. Tant’è che recentemente Corona è stato ospite di Rai Uno dove ha presentato il suo ultimo libro.

A testimonianza di ciò, il 22 ottobre scorso, Leopost pubblicò il breve filmato di consegna del Tapiro d’Oro a Mauro Corona. Fu in quell’occasione che l’artista friulano fece presente al direttore di rete Franco Di Mare, che non si lagnava più di tanto se lo aveva espulso dalla trasmissione #Cartabianca.

Nel post di ieri, Corona aggiunge: « Conosco il vecchio lupo Di Mare, Franco, dai tempi del Premio Bancarella (2011) quando era finalista assieme a me. Si professava amico e ancora lo afferma. Dopo la sciagurata puntata al becchime 〈Corona diede della gallina a Bianca Berlinguer〉, chiesi all’amico una possibilità sulla stessa rete per porgere le scuse a Bianca Berlinguer e ai telespettatori. Il messaggio che ho riportato serve a far capire con che razza di amico ho avuto a che fare. Tutto questo perché, pur avendo accettato l’epurazione, non tollero oltre le sue balle. E visto che dice a tutti che “siamo amici” mi chiedo perché non lo abbia mai detto a Bianca Berlinguer. Ricordo altresì all’“integerrimo” che nelle prime puntate di quest’anno (mi pare quattro) sono andato in onda senza contratto né alcuna liberatoria».