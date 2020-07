A rischio la tenuta del sistema pensionistico italiano.

Fonte «il Giornale»:

Tutte le otto regioni del Sud hanno un numero di pensioni superiore a quello degli occupati. Al Nord invece la Liguria è l’ unica con saldo negativo e il Friuli Venezia Giulia che va a pari. Ma si tratta di sorpasso fortemente simbolico per un Paese col Pil già previsto in caduta al -9,5 per cento. L’ azzurra Maria Stella Gelmini attacca: «È a rischio la tenuta del sistema pensionistico e complessivamente del welfare state: solo una vera ripartenza economica, solo lo sviluppo delle imprese, eviterà il tracollo, anche se il governo non pare averlo compreso».