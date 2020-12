A San Marino nessun Lockdown, a Capodanno locali aperti fino alle 2.

Mentre in Italia si accende la discussione sulle restrizioni da adottare per le festività natalizie e soprattutto sul calendario e le date, San Marino ha deciso di non rinunciare al Cenone di Capodanno autorizzando le aperture di bar, ristoranti e locali in generale fino alle 2 di notte. Il Governo sammarinese infatti ha varato un nuovo decreto con il quale prolunga l’orario di apertura dei locali e dei ristoranti per il 31 dicembre. Secondo il segretario alla Sanità del Paese, Roberto Ciavatta, la misura sarebbe solo il naturale prosieguo delle politiche del governo di San Marino per il contrasto al coronavirus, al contrario dell’Italia che ha chiuso e riaperto usando la divisione in zone.

La notizia ha creato non poche polemiche, soprattutto in Italia, in primis dagli esercenti commerciali delle vicine Emilia-Romagna e Marche che lamentano la concorrenza e il rischio spostamento di avventori così come era accaduto in estate dopo la chiusura delle discoteche e dei locali notturni. Tra le critiche più pesanti quelle dell’immunologo Roberto Burioni. “Quando si ha un primato mondiale (quello dei morti per COVID-19 in rapporto alla popolazione) mi pare giusto impegnarsi per difenderlo a tutti i costi. Complimenti a San Marino” si è sfogato Burioni su Medical Facts ricordando i numeri della piccola enclave che fa segnare 54 morti su meno di 34mila abitanti.