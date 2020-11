Dopo Tolmezzo, anche a Trieste, al carcere del Coroneo, è scoppiato un focolaio. Salgono a 16 i detenuti contagiati, 4 agenti e un infermiere. Questi sono i dati di oggi in Friuli, rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Ieri 696 casi su 6910 tamponi (10.1%) e 16 decessi. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti.