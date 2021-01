AllarmeScuolaFvg Exxx…Polzive!!! A Udine studenti delle secondarie spremuti come limoni in autobus superaffollati. Presidio a Trieste contro lo stop delle superiori. Foto Esclusive.

Raffica di mobilitazioni a Trieste fino a lunedì a causa della scelta della Regione di posticipare a febbraio il ritorno in classe delle superiori. Intanto alcuni genitori ed esponenti dei vari comitati, protestano per le condizioni degli studenti delle medie che usano il trasporto pubblico. Sia al mattino che al pomeriggio, gli autobus sono stracarichi di ragazzi pigiati uno sopra l’altro. Il rischio di contagio è altissimo giacchè é stato proprio l’assessore all’istruzione del Fvg nel corso dell’ultima conferenza stampa, a rimarcare che la percentuale di contagi in regione è molto significativa 〈oltre il 20 per cento〉 soprattutto nella fascia di età che va dai 12 ai 18 anni. Oggi a Trieste si terrà un presidio del ramo locale del “Movimento Priorità alla Scuola” in cui si chiede al presidente Fedriga di «ritirare l’ordinanza e di riaprire immediatamente tutte le scuole e il contestuale potenziamento delle misure di prevenzione e di protezione».