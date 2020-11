AllertaCovid Exxx…Polzive!!! Il ministro Speranza “congela” il Friuli in zona arancione. Il Veneto resta giallo. Firmata nuova ordinanza. Esclusivo.

Non è ancora chiaro se ci saranno cambiamenti in Friuli: ricordiamo che le regioni attualmente rosse sono Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano. Quelle arancioni sono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. Quelle gialle Lazio, Molise, Veneto, Sardegna e Provincia autonoma di Trento.

ll Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020. Puglia e Sicilia rimangono quindi zona di rischio a livello «arancione», ma resta ovviamente possibile una nuova classificazione, con cambio del «colore» delle Regioni in base all’andamento dei contagi nei prossimi giorni.

Al termine della cabina di regia e della riunione del Comitato tecnico scientifico il governo deciderà se alcune regioni devono cambiare fascia sulla base dei dati. Al ministero della Salute prevale la convinzione che solo per l’Abruzzo (il cui presidente Marco Marsilio ha anticipato le decisioni degli scienziati) scatterà oggi stesso la fascia rossa. Per le altre regioni non dovrebbero esserci sorprese. Piemonte e Lombardia, che tecnicamente sono già in fascia arancione, in virtù del Dpcm in vigore dovranno aspettare il 27 novembre per poter scendere nella classificazione e passare a misure meno severe.