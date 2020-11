AllertaFriuli Exxx…Polzive!!! Inarrestabile l’escalation del virus negli ultimi 19 giorni. Friuli peggior regione del Nord. Incremento settimanale del 20%. Rischio Zona Rossa. Domani nuovo monitoragggio. Esclusivo.

Il governatore Fedriga, nel tentativo di politicizzare l’emergenza Covid attraverso tavoli di convocazione dei suoi colleghi e strillare contro i parametri del ministro Speranza, perde di vista la drammaticità dei dati friulani che ogni giorno vengono forniti dalla Protezione Civile. Rischio Zona Rossa giacchè i corrispettivi delle Regioni stanno affluendo sul tavolo degli esperti dell’Iss prima finire nel frullatore dell’algoritmo che definisce i livelli di rischio. E i nostri sono allarmanti. Già domani il monitoraggio settimanale ricolorerà la cartina dell’Italia ai tempi del Covid. Allerta.

Il Friuli, inconsapevolmente (??!!), si trova in una situazione di massima allerta. Ieri sono stati superati i 20mila casi di Coronavirus da inizio emergenza. Ma il dato preoccupante è che quota 10mila era stata raggiunta il 30 ottobre, quindi, in 19 giorni i casi di peste sono raddoppiati. Secondo «Il Piccolo» di Trieste, va considerato anche un altro elemento che dovrebbe preoccupare i vertici regionali ed è quello dell‘incremento di contagi negli ultimi sette giorni. Il picco a Est del NordEst è ancora lontano e non si vede la luce in fondo al tunnel. L’incremento settimanale è un impressionante 20% positivo. Uno dei più elevati d’Italia. Nessun segnale incoraggiante.