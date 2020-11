AllertaFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga spera nella zona gialla. Eccellenze Friulane: Il protocollo Trieste usato dai medici di Johnson. Annunciata la rivoluzione mondiale testata in Friuli: Tamponi salivari. Oggi conferenza delle regioni. Esclusivo.

Lunghissima e densa di novità la conferenza stampa di Riccardi e Fedriga che si è appena conclusa a Trieste. I dati non sono favorevoli rispetto ai ricoveri sia nelle mediche che nelle terapie intensive, 520 ricoverati in più nell’ultimo mese e mezzo. Ma il dato Rt è favorevole.

Aumentano i nuvi focolai a livello domestico. Tuttavia il dato sull’andamento dell’Rt che al momento è a 1,09, fa ben sperare per un ritorno in zona gialla dopo il 3 dicembre.

Ma le grandi notizie sono quelle dell’innovazione. Il professore Confalonieri, pur andando contro le indicazioni dell’Istituto superiore della sanità, ha introdotto l’uso del cortisone che si è rivelato efficace nei pazienti più gravi. Questa soluzione è stata attenzionata anche dai sanitari che hanno in cura Boris Johnson. Altra novità è la possibilità di poter utilizzare un antiparassitario per abbassare il rischio di contagio fra gli anziani. Ma la grande scoperta, determinata da profondi studi del professor Francesco Curcio di Udine, è quella di un nuovo tipo di test che potrebbe sostituire il tampone. Si tratta di un sistema che permette di verificare lo stato del paziente attraverso la saliva. Secondo Fedriga questa è una rivoluzione mondiale studiata ed applicata per la prima volta in Friuli.

Nel pomeriggio di oggi è previsto il vertice coi presidenti di regione e la speranza per i friulani di ritornare in zona gialla.