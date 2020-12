OrdinanzaGiallaPlusFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga: “Numero dei contagi è ancora troppo alto, state calmi”. Confermata ordinanza anti-Puledre. Non invitare in casa nuclei familiari diversi dai propri. Esclusivo.

Ordinanza Giallo-Plus 〈©Copy Telequattro〉 sul modello del Veneto che entrerà in vigore da domani. Il dato principale sulla peste è quello ricordato dal presidente: “Il virus è dappertutto. Dobbiamo avere ancora maggiori cautele”.

Fedriga e Riccardi hanno appena illustrato, nell’incontro stampa di Trieste, i profili della nuova ordinanza della regione. Un’ordinanza in linea con le attese.

Le novità più sostanziali sono quelle delle durissime sanzioni 〈chiusura〉 per i titolari di negozi e supermercati che sforano sulla capienza, obbligo di esporre il cartello all’ingresso. Una persona ogni 20 metri quadrati. In quanto agli esercizi pubblici e bar, dalle 11 alle 18 si potrà consumare solo seduti. Caffè al banco fino alle 10.59. Questo per evitare assembramenti. In quanto alle festività, Fedriga ha ribadito quanto raccomandato dal premier Conte in conferenza stampa: “Non invitate in casa nuclei familiari diversi dai vostri”.

La ragione è spiegata nel fatto che ad oggi, su 1.856 focolai registrati in regione, il contagio maggiore si propaga nelle famiglie.

Riccardi ha ribadito che il Servizio Sanitario è ancora sotto stress e non ha mancato di ricordare la questione sui posti letto: “Se la nostra regione aveva una capacità di circa 5.000 posti, occorre ricordare che 700 sono stati tagliati dalla riforma Serracchiani”. Riccardi ha osservato che oggi il numero è risalito a 4.750. Dal canto suo Fedriga insiste: “Dobbiamo mantenere un comportamento rigoroso pur considerando che l’Rt nella nostra regione è sceso, nella settimana dal 23 al 29 novembre, allo 0,92.