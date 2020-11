AllertaGimbe Exxx…Polzive!!! La Fondazione di Cartabellotta condanna il Friuli, i peggiori in Italia nel periodo 14-28 novembre: zona rossa totale. Chi ci ha graziati? Domani Conferenza stampa Fedriga-Riccardi. Esclusivo.

Domani alle 11,30 in diretta Facebook, Fedriga e Riccardi tenteranno di dare spiegazioni sull’andamento della pandemìa in Friuli VG. I dati rassicuranti diffusi in queste ore, sono smentiti clamorosamente dalla Fondazione Gimbe, presieduta dal dottor Cartabellotta, uno dei più autorevoli professionisti nel campo della ricerca e sanità in Italia. Nel grafico si nota che la nostra regione è inserita nel quadrante rosso dove sono posizionate le Regioni con numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane e incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana, rispettivamente, superiori e inferiori alla media nazionale. Segue…

Secondo i due grafici pubblicati, il Friuli rischia di finire nelle fummifere acque della Zona Rossa. L’asse orizzontale indica i nuovi casi (incidenza) per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane. Questo valore permette di stimare quanti casi, in un determinato periodo, sono positivi e potrebbero quindi trasmettere il contagio. L’asse verticale rappresenta l’incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana. Questo valore indica la velocità di crescita dei nuovi casi.

Dopo il disordine contabile di ieri, in cui corrispettivi e percentuali erano stati influenzati dai dati di test pregressi 〈il record di 1.432 casi e 15mila tamponi dal 23 al 28 novembre con 248 positività pregresse〉 il quadro regionale del Friuli VG sul Covid è allarmante. Preoccupa il numero dei contagi nelle case di riposo, il numero dei decessi, i casi in aumento negli istituti di pena di Tolmezzo e Trieste, l’incoscienza dei cittadini senza mascherina che favorisce la circolazione del virus, il numero dei ricoveri in terapia intensiva sul filo del rasoio 〈53〉, quelli in altri reparti che sballano l’algoritmo 〈604, più 10〉, e l’indice Rt che vola come sulle montagne russe, passa da 1,09 a 1,24 per cento. Secondo i due grafici pubblicati, il Friuli rischia di finire nell’abisso della Zona Rossa.

Intanto, negli ambienti regionali si mormora di criteri fortemente «piegati» e di complottismi dietro le assegnazioni delle famigerate zone. Criteri di ampia valutazione politica. Il caso De Luca…, ma soprattutto quello del Veneto è esemplare: Zaia intoccabile.