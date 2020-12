AllertaMascherine Exxx…Polzive!!! Emanuele Zanon interroga la regione Fvg su possibili partite di articoli illegali distribuiti nelle scuole. Maxi sequestro nel triveneto di mascherine farlocche di fabbricazione cinese introdotte attraverso i valichi di Gorizia e Trieste. Esclusivo.

Il consigliere regionale Emanuele Zanon, traendo spunto da un servizio andato in onda l’altra sera su «Striscia la notizia», ha interrogato il presidente della regione Massimiliano Fedriga per sapere se anche nelle scuole della nostra regione sono state distribuite le pericolosissime mascherine ministeriali prodotte dalla FCA di Torino.

Zanon è stato sollecitato da numerosi genitori del Friuli allarmati dalla puntuale documentazione, non ancora smentita, dell’inviato Morello in Veneto e Friuli. In pratica, le mascherine col logo della presidenza del consiglio dei ministri e prodotte dall’azienda di Torino, avrebbero provocato forti irritazioni fra gli alunni a causa di uno sgradevole odore di metallo misto a plastica. Tuttavia Morello, nella sua documentazione va oltre, e rivela di aver fatto analizzare i dispositivi in questione. Il sospetto era fondato giacchè alcuni dispositivi hanno accusato delle criticità molto importanti. Capacità di filtrazione tra il 67 e il 77% ben al di sotto dello standard di legge previsto che fissa il parametro a 95%. Inoltre il coefficiente di respirabilità, sempre secondo le analisi dell’inviato di «Striscia», sono risultate anomale.

In questo senso, il consigliere Zanon, è in attesa di capire quali provvedimenti, eventualmente, abbia preso la nostra regione e se sono stati fatti dei controlli nelle scuole.

In quanto alla cronaca, la Guardia di finanza di Treviso, dopo un tracciamento partito dal confine goriziano, ha sequestrato 682.722 prodotti pericolosi di fabbricazione cinese, per un valore commerciale di 10 milioni di euro, in un’operazione che ha portato anche alla denuncia di 31 persone di varia nazionalità. Fra i prodotti sequestrati figurava anche un importante numero di mascherine di fabbricazione cinese e prive di ogni certificato di legge. Abusive e farlocche.

Un mercato drogato che danneggia le aziende friulane che recentemente hanno investito in qualità e sicurezza sanitaria per fornire prodotti di alta qualità ai propri clienti. Il caso di i-Vision Tech di Martignacco (Ud) ne è l’esempio. Mascherine chirurgiche monouso di alto livello che, a giudicare dal successo per vendite, il mercato dimostra di premiare.