AllertaRossa Exxx…Polzive!!! Verso la chiusura totale a Natale e Capodanno. Friulani Caproni. La peggior regione in Italia: in testa nelle due Chart dei nuovi casi e per decessi su 100mila abitanti. Esclusivo.

Friuli Venezia Giulia in testa nelle due Chart: Decessi per 100 mila abitanti negli ultimi 7 gioni e nuovi casi per 100mila abitanti nello stesso periodo. I caproni friulani non hanno capito che le cose, messe così, possono solo che far peggiorare la situazione. Gli ultimi aggiornamenti, al 13 dicembre, del formidabile YouTrend sono allarmanti. In testa nelle due Chart degli ultimi 7 giorni. E da Roma non stanno a guardare.

Mentre i manettari del centrodestra udinese guidati dal trio Fontanini-Del Longo-Ciani, si divertivano a colpire alcune attività commerciali, nel week end friulano le piazze venivano letteralmente prese d’assalto dal popolo. Senza che nessun vigile intervenisse. Le immagini sono esemplari. Due pesi e due misure. Il risultato, checché ne dica il sindaco di Udine eletto per sbaglio, è il seguente: Negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi, una stretta che il governo potrebbe decidere già oggi, lunedì 14 dicembre, per impedire quanto accaduto negli ultimi giorni in Friuli e nel Nord Italia. Di fronte alla folla nelle strade del Friuli, alle centinaia di persone in fila in via Mercatovecchio e in viale Tricesimo per far shopping o per entrare nei ristoranti, oppure ammassate fuori e dentro i bar per pranzi e aperitivi, «nuovi provvedimenti diventano inevitabili» per fermare i contagi da Covid- 19. Il Friuli, secondo i dati di YouTrend è in testa nelle due Chart da urlo, Decessi e casi di contagi per 100mila abitanti negli ultimi sette giorni.