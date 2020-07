AltaTensioneFvg Exxx…Polzive!!! A&T 2000: Riconfermati i vertici della SPA: Aita, Graberi e Domini. Corno di Rosazzo e Codroipo smascherano l’accordo partitocratico PD-Riccardi-Zanin. Il presidente De Simon cogliona i sindaci del collinare e si gioca la presidenza del prossimo CDA. Esclusivo.

A Pasian di Prato (Ud) si è celebrata oggi una delle pagine più latrinose della politica friulana: spartizione di posti e di ripari fra compari. PD e Centrodestra pari sono. Tutti ammassati alla greppia. Solo l’assessore di Corno di Rosazzo e il vice sindaco di Codroipo hanno tentato di salvare la faccia e dare un minimo di dignità all’irriconoscibile centrodestra. Accordo Zanin (Benigno in CAFC) Riccardi (Graberi in A&T). Poi vedremo perché.

Confermati per i prossimi 2 anni i vertici del CDA uscente della SPA friulana: resta presidente Aita in quota PD, il vice Graberi (in foto, raggiante) di Forza Italia quota Riccardi e la consigliere leghista Marilena Domini che non è riuscita nell’intento di diventare presidente. Resteranno in carica per i prossimi due anni, fino all’approvazione del bilancio 2021.

Il vice sindaco di Codroipo Zoratti aveva avanzato la proposta di ridurre la proroga dell’attuale CDA a un solo esercizio e poi una verifica. Proposta superata dal presidente della comunità collinare, De Simon che, in forza di una trattativa imbastita sul momento, ha calato il progetto spartitorio: proseguire per due esercizi, fino al 2022. Una decisione che ha spiazzato molti primi cittadini che ieri sera a Colloredo avevano dato altre indicazioni. I sospetti sul fatto che il presidente della Collinare De Simon si sia messo a novanta gradi, fanno pensare alla sua ambizione di trovare la copertura politica per proseguire e conservare il suo mandato da presidente anche nel nuovo ente di riforma enti locali di Fedriga-Roberti. Ma qui la concorrenza è spietata a partire da Pierluigi Molinaro (quota Zanin) e da Gianbattista Turridano che, Fratelli d’Italia-Barberio, vorrà rivendicare. De Simon ormai arrostito.

Il voto contrario del vice sindaco di Codroipo e dell’assessore di Corno di Rosazzo hanno messo in evidenza lo sbrego dei due municipi con Forza Italia di Riccardi-Zanin.

Tornando alle compensazioni, il regalo al PD significa che ora Forza Italia potrà guardare con più serenità al CAFC dove Zanin vuole risistemare Benigno ma soprattutto ai direttori generali delle due partecipate. Vanno sostituiti o promossi, Bernes e Battiston. Inoltre, il 22 luglio si dovrà rinnovare il CDA della Net e a settembre “La quiete”. Spartizioni, ripari, redditi di cittadinanza all’insù come nella miglior tradizione della stagionata e maleodorante prima Repubblica.