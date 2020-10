AltissimoAltoAdige Exxx…Polzive!!! Arno Kompatscher pedala: siamo autonomi, prorogati gli orari di bar e ristoranti. In Friuli i politici pensano alla lingua in RAI. Esclusivo.

Come spiega il governatore altoatesino Kompatscher: «Adatteremo alla realtà locale il DPCM di Conte. Ce lo consente la nostra autonomia e una legge provinciale dello scorso maggio”. Diversamente dal livello nazionale, in Alto Adige i bar potranno chiudere alle ore 20 e i ristoranti alle ore 22. Nel Friuli di cartone, le partite iva sono ormai alla canna del gas. A cosa serve l’autonomismo in Friuli VG? Cosa se ne fanno i ristoratori e le piccole medie imprese di 30 ore di trasmissione in lingua friulana in Rai annunciate un mese fa? Costo circa 600mila euri.

Il giorno della presentazione, fra i pivettari euforici che si baloccavano di fronte alle telecamere, si sono notati l’inopportuno presidente del consiglio Fvg Zanin e il peggiore sindaco di Udine, il pivettaro per eccellenza.

Lo stesso presidente del Frie regionale, Da Re, è costretto a inchinarsi di fronte alla vitalità degli altoatesini e osserva in rete:

«L’Alto Adige se ne frega e tiene aperti bar e ristoranti anche di sera nonchè teatri e cinema. Ovviamente il Governo non farà il solito fuoco e fiamme e non fiaterà, perché i senatori della SVP sono fondamentali per la maggioranza al Senato. Ed anche dai media sentirete poco o niente».