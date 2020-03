AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! Sbreghi planetari a Varmo (Ud), centrodestra diviso in 3. Prampero candidato dell’attuale maggioranza, Tomelj infuriato, Iacuzzi trasversale, Pittoni osserva. Esclusivo

I

Peste o non peste l’attività politica prosegue senza sosta, dietro e davanti le quinte. Per il Friuli, oltre a Cividale, si andrà al voto anche a Varmo, incrocio decisivo per capire i rapporti di forza in vista di due scadenze importanti nel 2021: Codroipo e Latisana. A Varmo la convocazione dovrebbe essere fissata per la prossima primavera e il comune sta proprio sull’asse dei due centri. C’è fretta e impazienza e si vanno delineando le prime formazioni che prendono spunto dall’esperienza del sindaco uscente Sergio Michelin. Il gruppo di maggioranza che ha sostenuto Michelin ha già indicato il nome del candidato sindaco: Fausto Prampero. Gli animatori dell’operazione sono Stefano Teghil, il vicesindaco Davide De Candido e Laura Cosatto attuale capogruppo della lista che lo sostiene. La lista di appartenenza sarà la civica “Insieme a Varmo” che guarda a centrodestra. Fra i candidati sindaco, oltre al nome di Fausto Prampero, ricorre sempre più spesso quello di Antonella Iacuzzi attuale consigliera comunale di area Fratelli d’Italia che la volta scorsa aveva sostenuto il candidato sindaco del PD Pittoni.

Sbrego a centrodestra con la Iacuzzi che sta lavorando alla costituzione di una civica con caratteristiche molto trasversali. Lo stesso Pittoni pare sia intenzionato a ricandidarsi a sindaco per rappresentare l’area di centrosinistra. Tuttavia, malgrado le dimensioni del comune siano contenute, le tensioni e i tramagli girano come turbine. Infatti esplode il caso del capogruppo della protezione civile locale Walter Tomelj che è entrato in rotta di collisione col gruppo di Teghil e Michelin perché aspirava a candidarsi sindaco. Nulla da fare e per ripicca, il responsabile della Protezione Civile Tomelj, potrebbe essere il 4° candidato qualora riuscisse a formare la lista. Non riuscisse a trovare i candidati necessari, la soluzione potrebbe essere quella di abbracciare l’esponente di Fratelli d’Italia Antonella Iacuzzi.