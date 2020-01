AlVotoCividale Exxx…Polzive!!! Vannia Gava nomina l’ortodosso sacilese Marco Bottecchia nuovo segretario della Lega pordenonese, finisce l’era Zannier. Lo sbrego con Forza Italia a Sacile (Pn) percuote il centrodestra a Cividale. Il ruolo di Balloch, le incertezze di Miani. Retroscena Esclusivo.

Silenziando per un paio di giorni le questioni dell’ospedale di Cividale, l’incombenza elezioni assume le dimensioni di una partita politica regionale, anzi, fino a ieri si estendeva oltre il Livenza fino a raggiungere Venezia (caso Portogruaro col niet leghista al sindaco uscente Senatore, incrociato con quello di Venezia Brugnaro).

Il punto di crisi riesplode sulle rive del Livenza a Sacile, con la nomina “motu proprio” di Marco Bottecchia nuovo coordinatore provinciale della Lega di Pordenone, da parte di Vannia Gava. Finisce l’era di Stefano Zannier.

La nomina del neo coordinatore pordenonese coincide con l’ingresso in Lega del sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton.

Chi è Marco Bottecchia? E’ il capogruppo della Lega che sta all’opposizione in consiglio comunale a Sacile, una delle voci più critiche della maggioranza guidata dal sindaco Spagnol di Forza Italia. Uno che non le manda a dire: “Se fossimo stati noi alla guida del municipio coi soldi che Fedriga ha dato a Sacile, avremmo abbassato le tasse locali alle imprese e si potevano aiutare concretamente anche le famiglie.”

Critiche pesanti che fanno il paio con le prove di pace collaborativa che il leghista aveva avanzato: “Inizialmente le nostre proposte venivano sistematicamente bocciate, oggi notiamo qualche apertura”. In merito a un possibile ricompattamento, Bottecchia è fatalista: “Il sindaco Spagnol si è fatto una sua squadra con persone di sinistra, molto distanti dalle nostre idee politiche”. Sbrego impossibile da ricucire.

Le spigolature sacilesi raggiungono quindi Cividale dove lo scenario attuale non è molto distante dal paradigma pordenonese. Forza Italia ha dominato la scena negli ultimi 10 anni con Balloch e gli azzurri vorrebbero mantenere questa primazia calando l’asso Roberto Novelli. Ma, come fanno notare in piazza del Duomo, la città ducale ha sempre espresso il candidato sindaco del partito della coalizione di centrodestra con la percentuale più alta. Oggi, innegabilmente è la Lega. E, anche se il nome ricorrente sembra essere quello dell’assessora Rita Cozzi (Lega), non è detto che vi possano essere altre sorprese. L’attività di Saro viene data a pieno regime e in maggioranza non si fanno grandi paturnie per il candidato: “…qualsiasi nome dell’attuale giunta è vincente, non ci sono pregiudiziali”, voci di piazza Duomo.

Tuttavia, anche in questo caso, il retroscena ribalta la scena: Molti leghisti dell’entourage del consigliere regionale Elia Miani vedrebbero con favore la candidatura di Roberto Novelli. La ragione è molto semplice e traguarda a lungo termine. Miani ha tutto l’interesse affinché il deputato di Forza Italia si candidi e magari diventi sindaco, significa che alle prossime regionali per il leghista Miani il campo sarà di nuovo libero e puntare al bis in consiglio a Trieste.

Cividale, snodo di equilibri e della politica regionale percossa dalla Serenissima di Venezia. .