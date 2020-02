AnnoGiudiziarioFvg Exxx…Polzive!!! Il Procuratore: in FVG tentativi d’infiltrazioni criminali. Trieste custode dello stato di diritto. Le Camere Penali: C’è un forte attacco all’appello. Esclusivo.

Se l’intervento del rappresentante delle camere penali regionale Conte, ha rimarcato le preoccupazioni sulle ventilate proposte di riforma del sistema giudiziario, il Procuratore Generale Dario Grohman ha posto una questione ben più drammatica per la regione FVG. Dopo aver ricordato i due poliziotti uccisi nell’ottobre scorso, il Procuratore ha rilevato come: “si continuino a registrarsi nella nostra regione tentativi d’infiltrazioni criminali di stampo associativo mafioso (…). Il forte rilancio turistico offre numerose occasioni per gli investimenti mafiosi specie attraverso l’acquisto di strutture alberghiere, attività di ristorazione ed illecite attività di intermediazione finanziaria.”