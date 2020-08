Appendici dell’inchiesta “PanamaPapers” a Grado. La Gdf ha sequestrato mezzo milione di euro e un’imbarcazione a un imprenditore padovano residente a Grado.

Nelle scorse settimane, i militari del Comando Provinciale di Gorizia hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo di oltre mezzo milione di euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Gorizia, nei confronti di un imprenditore padovano residente a Grado (GO), coinvolto in passato nella nota inchiesta giornalistica denominata “Panama papers”, resosi responsabile, secondo gli inquirenti, del reato di dichiarazione infedele. Tuttavia, dagli approfondimenti delle Fiamme Gialle è emerso che era stata occultata al Fisco l’esistenza della società sita nelle Isole Vergini Britanniche, nonché ulteriori disponibilità ancora presenti all’estero. Inoltre, nell’anno 2013, durante la procedura di liquidazione della società immobiliare off-shore, sono stati assegnati all’imprenditore degli immobili siti nel Regno Unito; in quel momento, quindi, si sono realizzati i frutti dell’investimento a suo tempo effettuati, dal momento che negli anni il valore dei beni era più che triplicato. Tale attribuzione ha costituito un reddito di capitale, il c.d. capital gain, che non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi. Da qui, constatato il superamento delle soglie penali, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Gorizia per il reato di dichiarazione infedele. Gli elementi investigativi raccolti nell’ambito delle ulteriori indagini svolte sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria sono stati favorevolmente valutati dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Gorizia, il quale ha emesso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, del profitto del reato pari all’importo dell’imposta evasa corrispondente a oltre mezzo milione di euro. Di conseguenza i militari operanti hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento sequestrando le somme di denaro (anche sterline) detenute sui conti correnti personali dell’indagato e le quote societarie di due aziende, nonché un’imbarcazione da diporto di circa 13 metri.