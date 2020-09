AquileiaViolenta. Uccide la moglie a coltellate. Arrestato il marito. Il sindaco annuncia lutto cittadino.

Tragedia inspiegabile ieri sera ad Aquileia. Livio Duca 65 anni, ha ucciso la moglie Marinella Maurel di 66. L’episodio è avvenuto dopo una violenta lite esplosa all’interno dell’abitazione di via Gramsci. La donna, malgrado le ferite, era riuscita a raggiungere l’esterno della loro residenza e chiamare aiuto. Alcuni residenti hanno contattato i soccorsi. Per una 30ina di minuti i sanitari hanno tentato di salvare Marinella che poi è stata trasportata a Udine dove è spirata. Il marito è stato tratto in arresto e si trova nel carcere di via Spalato del capoluogo friulano. Distrutto dal dolore il sindaco Emanuele Zorino, che ha dichiarato il lutto cittadino da domani e fino alla data dei funerali.