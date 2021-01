ARamengo2020 Exxx…Polzive!!! Nessuno vuol ricordare il malefico ventiventi. Buon anno amici. L’augurio più tosto ci arriva dal codroipese Max Felicitas. Esclusivo.

VentiVenti vaffanculo. Punto. E per mandarlo fuori dai gingilli, i funambolici comancheros di queste pagine, hanno scelto il friulano Max Felicitas. Una risorsa del 2021, al pari del vaccino. Una puledra di livello per salutare l’arrivo del nuovo anno. Buon anno amici, buon anno nemici, soprattutto a voi che lisciate il pelo ai manettari e che non vedete l’ora che Leopost finisca ingabbiato in via Spalato. A voi miseri, che armeggiate e maneggiate soldi pubblici, ipocriti, baciapile che campate solo perché leccate il culo al potente di turno, vendete il deretano per 50 euri.

Viva il 2021, l’anno dei fenomenali Max Felicitas, Taylor Mega, Mauro Corona e di tutti gli irregolari d’Italia. E le puledre, pura vitamina in tempi di peste. A domani con le ultime super notizie.