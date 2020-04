Arrigo e Monica, insieme verso la morte.

Dopo 55 anni insieme, con lui che stava per morire per una malattia incurabile, anche lei non ha voluto abbandonarlo: è la struggente storia di due anziani coniugi, Arrigo Crisciani di 81 anni e Monika Schnell di 77, entrambi triestini. I due hanno scelto il suicidio assistito in Svizzera per finire insieme la loro storia d’amore iniziata undici lustri fa: lo racconta oggi il quotidiano Il Piccolo, che cita una delle tre figlie, che ha spiegato quanto accaduto ai suoi genitori. Arrigo era affetto da un male incurabile, e Monika sapeva che dopo 55 anni insieme non avrebbe resistito senza di lui: così il 24 febbraio scorso, in un appartamento in provincia di Basilea, la loro storia è finita per sempre.