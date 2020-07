AssestamentoFvg Exxx…Polzive!!! Sono i Dinosauri i protagonisti della manovra di bilancio estiva del centrodestra FVG: 1,5 milioni di € per il parco di Duino. Imprese alla canna del gas. Esclusivo

Un fondo da 1 Milione e mezzo di euri per il parco dinosauri di Duino Aurisina.

Con una punta di orgoglio e di morbosa attenzione per i carnivori, la Lega ha diffuso l’elenco delle voci interessate al fondo da 30milioni di euri in discussione da stamattina nell’aula del consiglio regionale a Trieste. Lo slogan è indubbiamente affascinante, #dalleparoleaifatti e i fatti sono concreti e ben assortiti. Prevale lo Sport con i 7milioni destinati alle olimpiadi invernali per ragazzi del 2023, seguono i 3 milioni per i costi del Tpl per gli studenti, ma, subito dietro ai 2 milioni di euri del piano agevolativo per le imprese, spunta 1 milione e mezzo di euri per il parco dinosauri di Duino-Aurisina. #dalleparoleaifatti per far contenti anche gli animali lunghi una decina di metri e che sono vissuti nel Giurassico. Per i carnivori che hanno stregato i leghisti, la regione destinerà 3 miliardi di lire di vecchio conio. Daniel Pallotta, sindaco di Duino Aurisina in estasi.

La prima delle tre giornate che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di dedicare all’esame del disegno di legge 99 sull’Assestamento di bilancio per gli anni 2020-22, si è svolta tra interventi dei relatori e dibattito generale.