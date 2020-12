AterFvg Exxx…Polzive!!! L’assessore Pizzimenti sistema un sanitario dell’ASUGI alla direzione dell’edilizia popolare di Udine-Pordenone. Blindato Franco Korenika, sarà direttore dell’Ater di Trieste-Gorizia. Escluso il pordenonese Tubaro. Tazi Furlán. Esclusivo.

La nuova riforma delle Ater, prevede la nomina per ogni azienda di un consiglio di amministrazione legato al territorio e la riduzione del numero di direttori, che passano dagli attuali 5 a 2 con le assegnazioni così ripartite: Ater di Trieste e Gorizia confermato il già direttore Franco Korenika, mentre il quella di Udine e Pordenone, il CDA nominerà il monfalconese Lorenzo Puzzi. Tazi Furlán.

Una soluzione che ha sorpreso l’area dei moderati friulani che inspiegabilmente viene rullata dalla predominanza triestina. Infatti, uno dei direttori più esperti del settore dell’edilizia popolare, Angioletto Tubaro, animatore e fondatore degli Alfieri per la libertà, tornerà al suo precedente incarico di dirigente dell’Ater di Pordenone che ricopriva dal lontano 1991. Al suo posto, come si diceva, è stato proposto Lorenzo Puzzi Dirigente Ingegnere responsabile manutenzione e gestione presidi ospedalieri in ASUGI, un sanitario in edilizia popolare. Per quale ragione? I rimbalzi parlano di pressioni di un potente assessore regionale che ha costretto il collega Graziano Pizzimenti ad ingoiare la nomina. Friulani coglionati.

In quanto all’Ater di Trieste e Gorizia è stato proposto il nome dell’endurista Franco Korenika, uomo di Camber e già protagonista su queste pagine del magheggio asburgico compiuto circa un mese fa relativamente all’affidamento diretto allo Studio Mark dell’amico triestino Granbassi di un misterioso incarico di oltre 40mila euri 〈vedi Leopost del 24 ottobre scorso〉. Francesco Granbassi è anche presidente dell’intortato CDA del Teatro Rossetti di Trieste, quota Lega, che in questi giorni si è reso protagonista di rocamboleschi rinvii sulle decisioni di nomina del nuovo direttore del Teatro. Visto il livello della classe dirigente friulana, per i triestini è un gioco da ragazzi occupare le stanze del potere regionale. «Tazi Furlàn». Presidente del collegio unico dei revisori dei conti è Marina Monassi, 20.500 euri/anno.