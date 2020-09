Attentato contro un imprenditore friulano. Bomba molotov prende fuoco in giardino.

Nel giardino di un imprenditore di Santa Maria la Longa, è stata lanciata una molotov, che non è esplosa ma che ha preso fuoco. È stato lasciato anche un messaggio intimidatorio.

Atto intimidatorio nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre, in via Peraria, a Santa Maria la Longa, a casa di un imprenditore. Nel giardino dell’abitazione è stata gettata una molotov, che non è esplosa ma che ha preso fuoco. È stato lasciato anche un messaggio intimidatorio.

I carabinieri e la Digos sono al lavoro per ricostruire i dettagli.