AuditelTelefriuli Exxx…Polzive!!! Zampata stellare della Tv friulana. Nel mese di Novembre ha sfiorato i 75mila contatti-giorno. Telequattro stabile a 60mila. Esclusivo

Telefriuli è la televisione più seguita della regione Fvg. Dati Auditel del mese di novembre 2020. Continuano i saliscendi in termini di ascolti per la televisione friulana che passa dai 55 mila contatti-giorno del mese di settembre ai 74.700 del mese di novembre 〈ottobre 62mila〉. Il picco per Telefriuli era stato ottenuto nel marzo scorso con 82 mila contatti. Poi il precipizio col minimo di 52mila contatti nel mese di maggio. Più lineare l’andamento di Telequattro, la tv triestina, con una connotazione fortemente locale, si stabilizza a 60mila contatti-giorno. Un divario comprensibile visto il limitato bacino d’utenza. Molto più distaccate 7 Gold che risulta terza con 31.800 contatti e Telechiara a 18mila. Il resto non certificato se non nelle autopromozioni.