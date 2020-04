AutovieVenete Exxx…Polzive!!! Al vertice della spa Forza Italia indica l’avvocato dei vitaliziati Paniz al posto di Castagna. La Lega sistema Laura D’Orlando, Tondo imbuca la figlia dell’amico Faccin. Oggi la 1a convocazione. Esclusivo.

E’ convocata per stamattina alle 10,30 a Trieste in prima convocazione e alla stessa ora il 6 maggio, l’assemblea di Autovie Venete che dovrà provvedere all’approvazione del bilancio relativo al periodo compreso fra il 1° luglio e 31 dicembre 2019. Come da accordi presi con Fedriga, il posto di presidente spetta a Forza Italia e la coordinatrice Sandra Savino ha indicato a Friulia di Federica Seganti il nome dell’avvocato Maurizio Paniz. Già parlamentare forzista e protagonista di un’arringa memorabile sul caso Ruby in parlamento, in Friuli è celebre per la questione del caso “UnaBomber” legato a Zornitta e per aver assunto la difesa dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Forza Italia, non avendo personale in casa, si rivolge in Veneto. A completare il consiglio, i nomi che le segreterie dei partiti hanno scelto sono i seguenti: il manager Zorro Grattoni di San Giovanni al Natisone e l’avvocato Laura D’Orlando (quota Bubisutti) di Tolmezzo per la Lega; ad Autonomia Responsabile di Tondo viene assegnato un posto che sarà occupato dalla figlia di Albino Faccin, Elisa (gli assetati di Autonomia Responsabile, seguono con interesse anche Insiel…). Tiziano Bembo è confernmato nel CDA in quota regione Veneto.