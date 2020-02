BalenaBianca: Mastella si dimette da sindaco di Benevento, si candiderà alle regionali in Campania.

La decisione era annunciata da tempo. Mastella avrebbe venti giorni per ripensarci, prima che il prefetto nomini un commissario e invii al ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale. Si tornerà al voto per eleggere il nuovo sindaco in concomitanza con le elezioni regionali di primavera. I tempi tecnici ci sono e lo stesso Mastella, che fino a oggi guidava una coalizione di centrodestra, ma l’ex ministro punterebbe a farsi eleggere in Regione con una lista propria. Le polemiche nella maggioranza hanno portato infatti l’ex Guardasigilli del governo Prodi a decidere di interrompere la sua esperienza amministrativa con un anno di anticipo sulla scadenza naturale del mandato cominciato nell’estate 2016. Risalgono a pochi giorni fa le lamentele contro la maggioranza comunale da lui accusata di fare «arraffa arraffa». «Faccio piazza pulita», aveva avvertito, “anticipo il voto, lo collego a quello regionale. E mi faccio una lista coesa, specchiata, forte”.