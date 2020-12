BandaCovidFvg Exxx…Polzive!!! Fontanini e il presidente Pasquale Moro organizzano in piena pandemìa il concerto di Natale in Teatro. Genitori infuriati. Sbreghi feroci all’interno dell’associazione bandistica Friulana. Chiesta la sfiducia del presidente. Esclusivo

Sfiduciare il consiglio direttivo e rinnovare le cariche dell’ANMIBA Fvg. E’ la richiesta dell’associazione dei Maestri delle bande del Friuli Venezia Giulia. Petardi.

Bufera mai vista prima all’interno della galassia friulana dell’associazione nazionale delle bande italiane che in Friuli VG riunisce moltissime associazioni locali e ragazzi appassionati di musica. Genitori infuriati contro l’ambizioso presidente Pasquale Moro, contro il sindaco Fontanini, contro alcuni direttori di banda e presidenti di associazioni che fanno parte del sodalizio regionale. Sbreghi da urlo.

All’origine delle polemiche il Concerto di Natale che si è tenuto ieri sera al Teatro Giovanni da Udine. L’esecuzione, a cura della Banda Giovanile dell’ANBIMA FVG con sede a Udine e trasmessa da TeleFriuli, ha scatenato una marea di polemiche e incazzature nel mondo bandistico friulano tra genitori, presidenti di bande e maestri/direttori. Il promotore del concerto, il sindaco Fontanini, ha organizzato l’evento infischiandosene delle prescrizioni nazionali che invitano ad evitare assembramenti e attività collettive ristrette ad alto rischio (gli strumenti a fiato sono considerati degli amplificatori di dispersione del Virus).

Va ricordato che, alcuni mesi fa e prima della seconda ondata, l’ambizioso presidente Moro, aveva invitato gli iscritti a sospendere le prove, i concerti collettivi delle bande e le lezioni di scuola di musica individuali, Sospese tutte le attività delle bande friulane. Stop categorico. Tuttavia, di fronte alla sirena Fontanini e all’improvvisa proposta, il presidente Moro ha contattato direttamente alcuni esecutori senza informare i genitori né i rispettivi direttori delle bande cui appartengono. Il presidente ha convocato solo gli intimi amici, quelli delle ” bande amiche”. Per preparare l’evento, i ragazzi sono stati impegnati per tutta le giornata di domenica 20 dicembre. La mattina prove e pomeriggio concerto.

I suonatori terminata la chiamata, hanno avvisato i genitori che erano stati precettati. Costoro, esterrefatti e arrabbiati hanno chiamato i presidenti della bande musicali dove suonano i ragazzi, chiedendo spiegazioni e incazzati per aver organizzato un concerto in piena pandemia e senza alcun preavviso

I presidenti della bande, essendo all’oscuro di tutto, hanno riferito che l’iniziativa era partita da Moro, e che loro non condividevano le modalità e l’organizzazione dell’evento.

I presidenti delle bande, i delegati che fanno parte dell’Assemblea dell’ANBIMA FVG e l’Associazione dei Maestri delle Bande Musicali Friulane chiederanno per gennaio la convocazione di un’assemblea straordinaria ANBIMA in cui chiederanno chiarimenti al Presidente Moro e se non saranno esaustive si procederà con la sfiducia del consiglio direttivo andando a nuove elezioni.

Le proteste dei genitori non si son sono fatte attendere. Solo alcuni brani.

Un genitore medico chirurgo specialista in Odontoiatria e Protesi dentaria, scrive: «Sono esterrefatto per la notizia di questo concerto!!!!… anche per la presenza degli strumenti a fiato!! Quale autorità sanitaria ha autorizzato questo concerto al “Giovanni da Udine”? Quali precauzioni anti Covid si sono prese? I genitori dei suonatori minorenni sono stati informati? Hanno firmato delle liberatorie?».

Segue il parere di una direttrice di coro: «…Però il gesto di organizzare questo concerto è disorientante. Va contro ogni vostra indicazione e ogni buonsenso. Anche se i ragazzi saranno felicissimi di parteciparvi. Perché calare sempre queste decisioni dall’alto? Perché non condividerle con i presidenti di banda? Perché farsi scudo con i ragazzi e le ragazze, quasi che chi manifesta perplessità nei confronti dell’iniziativa sembri essere contro di loro?».

A seguire. «Lodevole? Ma scherziamo? Diciamo pure irresponsabile in prima istanza e inoltre irrispettosa verso tutte le bande che hanno visto la loro attività interrompersi nel mese di ottobre, fatto a cui per altro è seguito il ritorno alla didattica a distanza anche per le lezioni individuali».

Infine il maestro Gregorone.

Gentili presidenti Anbima FVG ed Anbima Nazionale, sono David Gregoroni, dirigo una banda friulana e scrivo a titolo personale. Io “maestro” (ed anche a quanto pare molti altri maestri e presidenti di varie bande del Friuli) ho saputo solo venerdì 18 dicembre sera, di questa iniziativa. Molti dei “nostri” ragazzi sono stati convocati senza nemmeno informare le realtà bandistiche del territorio dove questi ragazzi crescono 〈…〉. È stato anche interpellato il Prefetto di Udine che ha espresso chiaramente il divieto di riprendere ogni qual si voglia attività musicale delle nostre scuole. Mi chiedo: quando l’Anbima FVG ha iniziato ad organizzare questo evento? Pare ci sia stata una formale richiesta del Comune di Udine circa la possibilità di organizzare questo concerto. Quando è arrivata tale richiesta? Se fino al giorno 17 dicembre non si poteva fare nulla, come è possibile che Anbima FVG abbia organizzato tutto questo per domenica 20 dicembre in soli 2 giorni? 〈…〉. Questo modus operandi del direttivo Anbima FVG mi lascia molto perplesso e amareggiato. Io, come semplice maestro iscritto ad Anbima, non mi sento per nulla rappresentato in questa circostanza. Sicuramente saranno rispettate tutte le rigide norme di sicurezza e quant’altro, ma questo comportamento da parte di Anbima FVG è per me, e forse anche per altri, una mancanza di rispetto, un doloroso schiaffo morale. 〈…〉». Chi ha pagato il concerto riservato al sindaco e al suo drappello di lecchini?.