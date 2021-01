BattaglioneBertiolo Exxx…Polzive!!! Il vice sindaco Morelli giudica come “diffamazioni gratuite” la pubblicazione della foto coi simboli del Ventennio: “Era un momento conviviale”. Pubblichiamo la rettifica. Esclusivo.

Buonasera Sig. Leonarduzzi

In merito all’articolo uscito, chiedo una rettifica immediata alle diffamazioni gratuite che ho ricevuto. Inoltro le mie dichiarazioni:

“Sono veramente esterrefatto dall’interpretazione che è stata data a questa foto (vedi Leopost di ieri NdR) di alcuni anni fa, in quanto penso non sia corretto etichettare una persona per quello che non è. Va contro i miei sani principi e valori, non sono una persona che incita all’odio e alla violenza, e sfido chiunque a trovare una persona che pensi questo di me. Era un momento conviviale tra amici d’infanzia, e, se vogliamo entrare nel merito della foto, sullo sfondo vediamo “mezza” bandiera delle forze speciali dell’arma del Regio Esercito costituite durante la Grande Guerra e sciolte nel 1920. In ogni loro battaglia si sono colmati di fama, gloria e ammirazione, ottenendo 3.487 riconoscimenti ufficiali.

Mi ritengo offeso che il mio nome venga associato ad inneggiamenti alla violenza, soprattutto in occasione della Giornata della Memoria, dove siamo tutti chiamati, come singoli individui e come comunità, a riflettere sul significato del ricordo. Storie terribili, che meritano condanna e memoria”. Cordiali saluti Emanuele (Vice Sindaco Bertiolo).

Caro Vice sindaco nessuna intenzione di “etichettarla…” e nessun pensiero distorto. Sullo sfondo della foto resta il Gladio e l’Alloro cui un formidabile Pansa ha dedicato un libro. Buon lavoro.

G. Leonarduzzi.