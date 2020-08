BerlatoSergio Exxx…Polzive!!! L’indipendente Stefano Salmé sarà il nuovo assistente dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia. Contratto da 40mila euri/anno. A ottobre in visita alla Cavarzerani. Esclusivo

Stefano Salmé, segretario di “Io Amo Udine” e una delle voci più critiche del centrodestra udinese, ha firmato stamattina a Thiene (Vi) il contratto di assistente parlamentare di Sergio Berlato. L’europarlamentare è stato risucchiato in Europa dopo l’uscita dei britannici.

Berlato è un politico di profonda esperienza sia in Europa che nel Triveneto. L’assunzione di Salmé nella squadra dell’europarlamentare, dimostra l’impegno e la dedizione del deputato verso gli elettori dell’Italia Orientale. In questo senso, Salmé, che ha preso servizio stamattina, ha già annunciato una visita ispettiva nella ex caserma Cavarzerani di Udine per i primi di ottobre. Il contratto si aggira attorno ai 40 mila euri-anno. Stefano Salmè non è iscritto a Fratelli d’Italia.