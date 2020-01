Lunga intervista di Carmelo Lopapa su Repubblica di oggi a Silvio Berlusconi. In sintesi: “Un passaggio di testimone in Forza Italia non è all’ordine del giorno”. Sul cambiamento degli organi dirigenziali Berlusconi osserva: “Stiamo coinvolgendo nella gestione di Forza Italia sul territorio, dei bravi sindaci e amministratori locali…Forza Italia è viva e continua a dialogare con gli italiani”.