BetonieraUdine Exxx…Polzive!!! Il Friuli Ridicolizzato anche dal comico Pravettoni. I pivettari leghisti Fontanini-Pavan impestano la città più elegante del Nord. Il supermanager Pravettoni annuncia la candidatura a sindaco di Udine. Il commissario Fedriga impacciato, Lega ai minimi. Video Esclusivo.

A Udine la Lega è ormai considerata un manipolo di comici che ha scambiato la pubblica amministrazione per il circo del Contado. Il commissario della Lega Fedriga impallidito.

La cifra che stabiliva il livello di pagliacciate che il peggior centrodestra Fvg esprimeva nella città più elegante del Nord era quella di via Aquileia. Oggi è stata largamente superata dal caso Carlo Pavan, il consigliere comunale che fa il bancario alla Monte dei Paschi di Udine, e che il 18 maggio scorso aveva lanciato un urlo in difesa dei ricchi. Lo fece durante un pomposo consiglio comunale che Vestaglia aveva convocato in Castello. L’Appello venne raccolto da tutta Italia e dal comico Paolo Hendel, alias Supermanager Carcarlo Pravettoni che ha preso per il culo la città governata dai pagliacci prendendo spunto dal delirio del consigliere leghista Pavan.

Nemmeno a metà mandato del peggior sindaco di Udine, la città continua a precipitare. La squalifica dell’amministrazione leghista a Udine arriva perfino dai comici. Il commissario della Lega Fedriga impacciato.

Ecco l’appello di Pravettoni alla candidatura a sindaco: