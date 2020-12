BiancoFriuli Exxx…Polzive!!! Quanto vale il latte friulano al quintale? Le vacche nordestine conquistano il mercato. Sale il prezzo di quello crudo. Il prodotto è molto apprezzato. Esclusivo.

L’inverno fa bene ai prezzi del latte, almeno in Friuli VG. Il costo del prodotto crudo in borsa merci a Udine è salito dai 35,4 euri al quintale di ottobre, agli attuali 36 euri. Purtroppo i produttori friulani lamentano ancora la concorrenza dei tedeschi e dei francesi che offrono il latte anche a 22 euri al quintale. Tuttavia per i produttori friulani si aprono nuove prospettive. E’ in costante crescita la richiesta del prodotto biologico. Una qualità superiore che premia la produzione delle vacche friulane e porterà grandi vantaggi economici a tutto il Nord Est.