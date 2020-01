BiasuttiMemory Exxx…Polzive!!! Nel solco di Adriano germoglia la federazione della prosperità FVG: Presentazione venerdì 31 gennaio a Udine. Esordio alle prossime amministrative. Esclusivo.

La saldatura centrista e le notevoli intuizioni di Adriano sono state narrate stasera a Palazzolo del Friuli (Ud). Data storica: 29 gennaio, nulla sarà più come prima, Friuli VG laboratorio dei moderati del Nord Est, cerniera adriatica.

Il centro civico ha ospitato le celebrazioni del presidente Biasutti a dieci anni dalla sua morte. Visione e modernizzazione, solidi pilastri su cui si è snodato il tessuto dei ricordi di Biasutti, attivissimo uomo del fare ante litteram.

E’ proprio attingendo dalla visione modernizzatrice e di prospettiva extra regionale di Adriano che trae spunto la nascita della nuova federazione dei moderati tanto attesa in Fvg. Infrastrutture, riforme enti locali, riforme sanitarie, decentramento di funzioni, sburocratizzazione delle imprese, agevolazioni fiscali, strutture ricettive, piani del turismo, piani urbanistici. Il programma della giunta Fedriga nel solco di Adriano. Solo i paracarri stanno fermi. I protagonisti della serata annunciano che venerdì 31 gennaio alle ore 12, San Giovanni Bosco, verrà presentata a Udine in via Sabbadini la federazione dei moderati fra ProgettoFvg e Forza Italia in consiglio regionale. Il gruppo sarà composto da Bini, Riccardi, Zanin, Mattiussi, Piccin, Zanon, Di Bert, Morandini, Sibau, Zanon. Squadra tosta ed eterogenea che incrocia e include quella parte più vivace ed intraprendente della destra Tagliamento: quella rappresentata dal presidente di Unindustria Agrusti presente stasera a Palazzolo. Il by pass è fenomenale chi vuol capire capisca, Pordenone deve stare stare in linea con Udine e con il Friuli, logico.

La federazione, in attesa di definire tecnicamente le modalità, farà il suo esordio fin dalle prossime elezioni amministrative. Primo appuntamento a Cividale.