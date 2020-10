BidoneCollinareFvg Exxx…Polzive!!! L’assessore Zilli promette fondi alle comunità. Un urlo: «Siamo ancora in attesa di ricevere quelli di luglio, Tirate fuori il grano». Un sospetto, hanno sbagliato i conti. Esclusivo.

L’assessore regionale Barbara Zilli ha annunciato ieri lo stanziamento di 10milioni di euri per le Comunità di montagna e collinare. Una promessa che nell’area del Sandanielese non ha impressionato i titolari di impresa inseriti nei 15 comuni che rientrano nel perimetro della Comunità Collinare. Temono un nuovo bidone. E le ragioni sono solide. Le decine e decine di domande di esercenti inoltrate il luglio scorso e ammesse a contributo, sono ancora inevase: «Stiamo ancora aspettando i fondi del mese di luglio che, come deliberato dall’assemblea consortile, sono di 1,538 euri a impresa». Assegnati e mai ricevuti. Dove sono finiti? «Siamo stati coglionati dai sindaci». Si lamentano i titolari d’impresa.

Si chiude con questo bidone l’ingloriosa pagina del Consorzio in procinto di trasformarsi in Comunità Collinare. Titolari di impresa illusi dagli amministratori. Ai primi di agosto gli uffici della Comunità approvavano l’elenco dei beneficiari. Ma i soldi non sono mai arrivati. Emergono sospetti: E se avessero sbagliato i conti? Tutti gli esercenti sono ancora in attesa di ricevere il bonus Covid del primo Lockdown.