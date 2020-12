BilancioRegionale Exxx…Polzive!!! Sbergo istituzionale in consiglioFvg. Gli assessori Zilli, Bini, Riccardi, Rosolen, Gibelli, Zannier, Pizzimenti tirano pacco ai consiglieri. Un sospetto si leva dall’emiciclo: non avranno fatto il tampone. Esclusivo.

All’inizio dei lavori sono visti solo Scoiccimarro, Roberti e Callari. Per il resto, marcatori di visita. Fedriga e Riccardi alle 12,30 avevano fissato una conferenza stampa.

Assenze pesanti, che hanno fatto infuriare e alimentato qualche sospetto fra i banchi dell’opposizione del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Stamattina sono iniziati i lavori per discutere la madre di tutte le leggi: La legge di stabilità. Ma un sospetto serpeggia fra i 49 consiglieri. Perchè sono assenti alcuni assessori? Temono forse il temibile giudizio del tampone a ridosso delle festività natalizie? Le ultime disposizioni sono ferree, per entrare in consiglio occorre l’esito del tampone e gli assessori temono l’esame.

Resta il fatto che la settimana scorsa tutti i consiglieri regionali sono stati sottoposti alla misura tamponatoria. Degli assessori non ci sono notizie, a parte Pizzimenti che è uscito brillantemente dall’esame. Quello delle assenze degli assessori di oggi in aula, è un giallo a tinte forti, assenze pesanti. Notoriamente la sessione di Consiglio più importante dell’intero anno è quella dedicata all’esame degli strumenti della manovra finanziaria per l’anno 2021 dove è prevista la discussione su progetto di Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2021-2022-2023. Vista la severità delle cifre, le adunanze si svolgono in 4 giorni di sedute da lunedì 14 giovedì 17 dicembre 2020. Come mai alcuni assessori hanno tirato pacco? Lo rileva anche il capogruppo del PD Bolzonello che in una nota afferma: «La mancanza di gran parte della Giunta in Aula, in un momento fondamentale dell’attività dell’intera Regione come l’approvazione della legge di Stabilità, è un brutto segnale che svilisce il confronto democratico e un brutto segnale nei confronti dei cittadini». Bolzonello si é accorto anche di un magheggio che la maggioranza ha escogitato prima di dare il via ai lavori di oggi. Trattasi di un emendamento codificato “2 ante”, introdotto all’inizio della manovra e che rimette in discussione gran parte del documento e degli emendamenti a cui tutto il Consiglio aveva finora lavorato nelle commissioni. Bolzonello osserva: «In un unico calderone viene messo dentro di tutto, senza alcun collegamento tra il titolo dell’emendamento e il suo contenuto, quasi come una furbata legislativa».