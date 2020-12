BiomanFriulia Exxx…Polzive!!! La leghista Seganti sgancia 8 milioni di € per il mago del compost Angelo Mandato. Obiettivo, impestare i pordenonesi. Chi non ricorda i 300mila euri offerti a Fanpage? Esclusivo.

Il business è semplice: più rifiuti raccogli, più compost produci e più guadagni.

Friulia spa, la finanziaria della regione presieduta dalla leghista Federica Seganti (72 mila euri/anno di compenso + rimborso spese), investe 8 milioni di euri nella società Bioman di Maniago 〈Pn〉 per sostenere il piano di sviluppo di uno dei business più appetitosi degli ultimi anni: quello del Compost. Sviluppare il piano industriale che prevede il potenziamento dell’impianto di depurazione liquidi e dell’ampliamento dell’area compost. Affari planetari in barba ai residenti che si lamentano per la puzza, l’odore insopportabile che investe tutta l’area pedemontana e il pericolo di malattie.

A quelli di Friulia, con sede a Trieste, poco importa della salute dei cittadini friulani. La Bioman di Angelo Mandato era balzata all’onore delle cronache lo scorso anno, quando il portavoce del patron, tale Fabrizio Ghedin, aveva offerto 300mila euri in pubblicità per sospendere la diffusione dei magheggi sul sito «Fanpage». A testimoniare che il legame fra la Lega e Angelo Mandato risale a parecchi anni fa è bene ricordare che lo stesso Fabrizio Ghedin, oltre ad essere stato il responsabile delle relazioni esterne della Sesa 〈una società dell’orbita Mandato〉, è stato anche consulente del governo gialloverde di Giuseppe Conte. Nel dicembre 2018 aveva firmato un contratto di collaborazione con la sottosegretaria del Ministro per l’ambiente e la tutela del territorio, la leghista Vannia Gava. Successivamente la parlamentare interruppe la collaborazione. Va aggiunto che una costola del gruppo di Angelo Mandato, la Greenman, aveva tentato di ampliare l’inceneritore di Manzano 〈Ud〉. Nulla da fare, il fronte compatto da parte di sette Amministrazioni comunali ha impedito, per ora, lo sviluppo.