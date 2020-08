BonusCovid Exxx…Polzive!!! In Veneto i 3 consiglieri regionali della Lega saranno esclusi dalle liste. Sergo (5 Stelle Fvg): Per il garante della Privacy non ci sono ostacoli alla diffusione dei nomi dei richiedenti Bonus. Esclusivo

Rispetto agli amministratori che hanno richiesto il bonus INPS, in Veneto l’orientamento del commissario della Lega Fontana non sembra trovare ostacoli dentro al partito: Forcolin, Montagnoli e Barbisan verso la non ricandidabilità alle elezioni del 20 settembre. In quanto alle incertezze sulla pubblicazione o meno dei nomi, il garante della Privacy è chiaro:

“…Non ci sono ostacoli alla diffusione dei nomi di coloro che hanno richiesto il bonus di 600 euro malgrado i loro stipendi”. Il consigliere regionale dei 5 stelle Fvg Sergo si chiede: “Perché si sanno i nomi dei titolari di partita iva che han preso i bonus in Regione e non si sa chi ha preso i bonus dell’INPS? Sicuri che la legge sulla privacy non sia solo una scusa?”.

Di mezzo c’è l’interesse pubblico, i cittadini hanno il diritto di sapere chi ha tradito la loro fiducia.

Il Governatore Zaia rilancia: «L’appello che faccio a tutte le forze politiche, con il cuore in mano, è quello di non trincerarci dietro alla privacy altrimenti non ne usciamo e tra la gente resterebbe il sospetto. Chiedo che tutti chiariscano la loro posizione e mi rivolgo a tutto il consiglio regionale. Facciamo un #metoo al contrario in cui ognuno chiarisce la sua posizione». In Friuli Vg il consigliere Franco Mattiussi aveva già provveduto.