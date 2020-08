BonusItalia Exxx…Polzive!!! La rivolta delle partite iva, Primi nomi. Il consigliere Franco Mattiussi: “Il lavoratore autonomo non campa di politica, la mia azienda perdeva 150mila euri/mese. Assurdo giustificare il bonus che ho ricevuto”. Che aspettano gli altri ad esporsi? Le jene scatenate. Esclusivo.

Le chiacchere dei paraculati e degli imboscati nelle varie presidenze, stanno a zero. Coloro che campano di politica oppure di smart working e quelli che volevano incassare anche il buono pasto stando in salotto, sono asfaltati. Per costoro il Covid è stato un affare. Per la partita iva NO.

Con la consueta naturalezza che lo contraddistingue, il consigliere regionale FVG di Forza Italia Franco Mattiussi, solida partita iva alle spalle nel campo della ristorazione, una 50ina di dipendenti a contratto del commercio, confessa di aver ricevuto il bonus dell’INPS riguardo l’emergenza Covid dell’aprile scorso. Mattiussi non si scompone e non intravede nessun sotterfugio malandrinesco dietro la semplice richiesta di un contributo statale per le aziende. “L’avere partita iva presuppone l’esistenza di un lavoro autonomo, parallelo a quello del politico. Due dimensioni da tenere distanti e separate per il semplice fatto che per me la politica non è un mestiere – afferma Mattiussi – Ho ottenuto il bonus Covid e l’ho immesso subito in azienda, ho utilizzato il fondo per cercare di far quadrare i conti, poiché bollette e tratte continuavano ad arrivare in banca e bisognava pagarle”. Il consigliere regionale puntualizza. “Puntare il dito sul consigliere regionale partita iva, o sul consigliere comunale di Milano, oppure, dopo aver sputtanato il gruppo Italia Viva di Renzi per la notizia falsa sui bonus ai loro deputati, è fin troppo facile, resta l’amaro in bocca per un cittadino che ha esercitato un proprio diritto”. Dove sono gli altri?