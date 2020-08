BoomerangFedriga Exxx…Polzive!!! Il capitombolo estivo del presidente friulano: No alla chiusura delle discoteche. Panico: Boom di richieste di tamponi tra i giovani dopo le notti balneari. Video Esclusivo.

Si estende il fenomeno dei casi di contagi da Corona Virus provocati dagli assembramenti del week end di ferragosto a Lignano. Dopo le conferme dei baristi e clienti contagiati nelle discoteche, fra i giovani è esploso il panico da Corona Virus. L’elemento che preoccupa i discotecari e i familiari è quello del contagio dei baristi delle discoteche e in particolare l’afflusso dei giovani nei locali Pre-Discoteca di Lignano Sabbiadoro. Come sottolineato dal titolare del Kursaaal Badolato, non è da escludere che i primi contagi possano essersi verificati nel locali in cui l’assembramento è più tollerato e, successivamente, sprigionato in discoteca.

Resta il fatto che il presidente Fedriga, caso unico in Italia, aveva contestato l’ordinanza ministeriale evidenziando le contraddizioni di un provvedimento di difficile applicazione, che “colpisce duramente uno specifico settore senza avere evidenze statistiche di una correlazione tra il ballo e i casi di coronavirus”.

Il commento dagli uffici regionali era il seguente: “La Regione prende atto della decisione del Governo di sospendere tutte le attività di ballo ed esprime a tal proposito la propria contrarietà alle disposizioni dell’odierna ordinanza del Ministero della Salute”. Alla luce di quanto sta emergendo in queste ore, con i giovani impanicati e alla disperata ricerca di tamponi, per Fedriga si tratta di boomerang estivo spaventoso.