BordelloUdine Exxx…Polzive!!! La famiglia naturale vista dalla Lega: Oltraggiare, Offendere e Sfottere le Donne. Trombare solo per concepire. I progressisti del PD, Venanzi e Rosso interrogano la maggioranza sulle gravi offese che il leghista Dri ha rivolto alle vigilesse. Esclusivo.

I progressisti del PD, i consiglieri comunali Venanzi e Rosso, hanno presentato un’interpellanza al presidente del consiglio Berti sui fatti riportati da Leopost il 20 febbraio scorso. I protagonisti della vergogna sono: il graduato abusivo e candidato nella Lega alle ultime comunali (18 voti), tal Giulio Dri detto lo “Zoppetto”; l’assessore delegato della Lega, Alessandro Ciani che lo copre, e il sindaco leghista Vestaglia. Lo zoppetto aveva insultato alcune vigilesse: ad un’agente neo assunta, che si trovava nelle disponibilità di rinunciare al riposo e aveva chiesto se poteva entrare in servizio, il dirigente abusivo Giulio Dri le aveva risposto: “..ma stai a casa a scopare con tuo marito…”. A un’altra vigilessa si è permessa di darle un suggerimento poco galante: “Se qualcuno ti chiede perché sei spesso in ufficio, rispondi, perchè me l’hai mollata”. Documenti a disposizione e alla bisogna nelle sedi opportune. Quale procedimento disciplinare intende assumere l’inutile comandante Del Longo nei confronti del leghista Dri? In qualsiasi caso una procedura va avviata, tuttavia le batterie di copertura leghista sono al lavoro.

Proprio in questi giorni, la giunta dei disperati ha modificato lo statuto del comune e ha inserito l’assurdità del concetto di famiglia che deve essere “naturale”, come insegnano gli animali: se volete trombare, dovere farlo solo per procreare.

I leghisti propagandisti dell’antiviolenza sulle donne (chiacchiere e distintivo), sono i primi che di fronte a gravi fatti registrati e testimoniati come quelli avvenuti all’interno del comando dei vigili di Udine a metà febbraio, mettono la testa sotto la sabbia, come i codardi.

I leghisti, sostenitori dei cartelli, delle manifestazioni pro life, pro donne e contro la violenza, fanno i grulli di fronte alle violenze psicologiche compiute dai loro sodali contro le colleghe in servizio. I progressisti del PD, Venanzi e Rosso chiedono conto e chiarezza di quanto successo nel comando di via Girardini, in attesa di un provvedimento disciplinare visto che in passato lo stesso Del Longo istruiva provvedimenti per qualsiasi cagata.