Braccio di ferro Fedriga contro Speranza. Da lunedì il Friuli VG torna in zona gialla.

Il governatore Massimiliano Fedriga è stato avvisato dal ministro Roberto Speranza attorno alle 18.30 di oggi, venerdì 29 gennaio, dopo una lunga giornata di attesa, caratterizzata da un braccio di ferro tra alcune Regioni e il Governo.

I presidenti di Liguria, Lombardia e Piemonte avevano a gran voce chiesto l’ingresso immediato in zona gialla contestando l’interpretazione più conservativa data dal ministero finora sulla permanenza minima di 14 giorni in arancione descritta nel dpcm; veniva intesa in maniera tale per cui alla fine una regione non poteva tornare in gialla prima di 3 settimane.

E’ prevalsa la pressione di chi avendo numeri da gialla per due settimane consecutive voleva subito lasciare l’area arancione.