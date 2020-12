BromuroNatalizio Exx…Polzive!!! Le Forti raccomandazioni di Conte: Dal 21 dicembre al 6 gennaio, vietati gli spostamenti. Entro Natale tutte la regioni saranno gialle. Durante le festività è vietato ricevere le amiche-puledre. Tutti i dettagli. Esclusivo.

«Entro Natale tutte le regioni saranno gialle, ma non possiamo rischiare una terza ondata in gennaio, ponendo restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio.»

«Dobbiamo attendere le cure monoclonali e i vaccini, questo Natale sarà diverso dagli altri, ma non meno autentico».

-Dal 21dicembre al 6 gennaio vietati tutti gli spostamenti.

-Vietati gli spostamenti il 25, 26 dicembre e 1 gennaio fuori dal proprio comune

-Confermato il coprifuoco, fra il 31 dicembre e il 1 gennaio coprifuoco dalle 22 alle 7

-Sempre consentito il rientro nel luogo del proprio domicilio

-Chi va all’estero dal 21 dicemrbe al 6 gennaio quando torna dovrà fare la quarantena, quarantena anche per gli stranieri che arrivano

-Impianti sciistici chiusi dal 4 dicembre fino al 6 gennaio

-Dal 7 gennaio didattica in presenza per il 75% degli studenti

-In area gialla bar e ristoranti sempre aperti a pranzo, anche a Natale, in area gialla

-Raccomandiamo di non ricevere a casa persone non conviventi

-Il 31 dicembre negli alberghi cena solo in camera

-Dal 4 dicembre al 15 gennaio negozi aperti fino alle 21, ma il sabato e la domenica nei centri commerciali aperti solo alimentari, tabaccherie, edicole e vivai

-Dall’8 dicembre per chi paga con carte e app ci sarà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati. Questa misura non è valida per gli acquisti online.