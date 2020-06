BuferaGSA Exxx…Polzive!!! Si dimette l’AD Davide Micalich. Pedone sbrocca: “A me queste cose non piacciono, non si salta dalla barca quando la barca è in mezzo al mare con le onde alte”. Esclusivo

L’intervista al proprietario della GSA basket di Udine Alessandro Pedone, è stata trasmessa da Telefriuli. In video un brano. Ed ora la sintesi dei fatti che iniziano con le dimissioni improvvise dell’AD Micalich.

«Colpo di scena in casa A.P.U. Udine, Davide Micalich, ha annunciato di aver rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Amministratore Delegato della società GSA Basket».

“Lo faccio per rispetto verso la proprietà con cui non ho mai litigato. Ho compreso che per la prima volta le nostre idee non collimavano, la sua visione era troppo diversa dalla mia e ho ritenuto giusto essere quello che doveva fare un passo indietro (…)”.

Questa la sintesi delle ragioni delle dimissioni di Davide Micalich. Immediata la replica del proprietario e fondatore della società Alessandro Pedone che, con tono irritato, ha commentato: “…Sono pronto a capire tutto, però faccia veloce…, nel momento in cui non vuoi rispettare le regole di un’azienda, i casi sono 2, o te la compri oppure fai come ha fatto Davide (…). Sarà una stagione difficile…, a me queste cose non piacciono….”.