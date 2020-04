CalabriaRibelle Exxx…Polzive!!! Jole Santelli anticipa il Nord e libera l’Italia: Firmata l’ordinanza della ripartenza, da domani tutto aperto. La lista delle attività. Sbrego col Governo. A Pordenone un commerciante multato. Esclusivo.

A Pordenone, su segnalazione dei delatori del circolo “antiautoritario” intestato ad Emiliano Zapata, è stato multato il barista Andrea Esposito. Aveva guidato la protesta degli esercenti contro il Lockdown e oggi aveva consegnato le chiavi simboliche delle loro attività al sindaco Ciriani: 400 euri di multa.

La Regione Calabria anticipa il governo di Giuseppe Conte sulla fase 2 e fa di testa sua. La governatrice Jole Santelli, annuncia così l’ordinanza con cui allenta le misure del lockdown: “Ho appena firmato un’ordinanza per la fase 2 di ripartenza. Misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo”.

ll governo quindi non riesce a spegnere la ‘ribellione’ dei presidenti delle Regioni sulle riaperture delle attività produttive e la gestione della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ed è scontro con i governatori del centrodestra. Anche Fedriga ha chiesto di modificare alcune restrizioni, lo stesso sta facendo Zaia in Veneto.

Intanto Jole Santelli procede come un treno e il ministro Francesco Boccia, pur mettendo sul tavolo l’offerta di correttivi interpretativi del Dpcm con le Faq del governo, chiede di ritirare le ordinanze in contrasto con l’ultimo decreto, minacciando di impugnarle (seppure dopo una lettera di diffida per ravvedersi) e prospetta scelte differenziate a seconda dei territori dal 18 maggio, ma i governatori rivendicano la propria autonomia.