CapitomboloTolmezzo Exxx…Polzive!!! Il sindaco del Pd e capigruppo ricevuti dal Prefetto di Udine: “Non vogliamo i migrantes nella caserma Cantore”. Brollo verso il CentroDestra di Cacitti. Video Esclusivo.

Capitombolo carnico all’ombra dei migrantes. Tondo, Bubusutti, D’Orlando, Mazzolini, Zilli, Boschetti… assenti. Le testimonianze del centrodestra a Tolmezzo Ud), passano al centrosinistra.

Uno sbrego doloroso che ribalta completamente i punti di riferimento dei progressisti alpini. Francesco Brollo, il sindaco di Tolmezzo che Serracchiani ha caldeggiato e sostenuto per tanti anni, gira le spalle ai fondamentali dell’accoglienza e dell’inclusione che Shaurli, Iacop, Moretti, Cosolini, Zingaretti, Del Monte, Marsilio e la Serracchiani stessa (esemplari le sue critiche alla Lega su Cavarzerani), vanno insegnando da anni. Brollo come Fedriga? cos’è successo in questi mesi? Gli accordi sottobanco con Cacitti evidentemente hanno una loro ragione se l’ex Dem diventa così ostile al principio europeista e terzomondista dell’accoglienza.

E’ terminato poco fa l’incontro fra il sindaco di Tolmezzo Brollo e il prefetto di Udine, Ciuni. Il sindaco era accompagnato dai capigruppo di maggioranza che li ha voluti con sé per “allargare, anche istituzionalmente, il No all’arrivo dei migrantes paventato dal Prefetto”. Una situazione che vede i sindaci in prima fila costretti a un raddoppio di impegni derivato dalle preoccupazioni che 150 persone straniere possono provocare fra la popolazione. Problemi di socialità, sicurezza e sanità. Un fenomeno che pone i sindaci a responsabilità pesanti e che in alcuni casi sfociano anche in misure di protesta eclatanti come quelle del sindaco di Gonars, Boemo.

Nell’intervista in pagina, la sintesi dell’esito dell’incontro fra il sindaco Francesco Brollo e il Prefetto avvenuto stamattina a Udine. Intervista di Omar Costantini di Friuli Tv.